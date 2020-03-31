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Türkiye, Koronavirüs

Sivas'ta 4 köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Sivas'ın Koyulhisar, Doğanşar ve Yıldızeli ilçelerine bağlı 4 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Serhat Zafer   | 31.03.2020
Sivas'ta 4 köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Sivas


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının halkın hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere, Yıldızeli ilçesi Üyük köyü, Koyulhisar ilçesi Kurşunlu, Doğanşar ilçesi Darıkol ve Yağcılar köylerimizde İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karantina kararı alınarak, köylere giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi. 

Sivas'ın Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Koyulhisar ilçesi Boyalı ve Dilekli, Suşehri ilçesi Boyalıca ve Gökçekaş köylerinde de 2 gün önce karantina kararı alınmıştı.

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