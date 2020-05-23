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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık kurumlarında yapılan görevlendirmelere Kovid-19 düzenlemesi

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına bağlıbirimlerinde salgın sebebiyle yapılan görevlendirmeler kapsamındaki tüm iş ve işlemler ''Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'' poliçesi kapsamına alındı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 23.05.2020
Sağlık kurumlarında yapılan görevlendirmelere Kovid-19 düzenlemesi Fotoğraf:Binnur Ege Gürün Koçak/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarıyla bu kurum ve kuruluşların bağlı, ilgili veya ilişkili birimlerinde Kovid-19 sebebiyle yapılan görevlendirmeler kapsamındaki tüm iş ve işlemler ''Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'' poliçesi kapsamında değerlendirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarıyla buralara bağlı, ilgili veya ilişkili birimlerinde salgın sebebiyle yapılan görevlendirmeler kapsamındaki tüm iş ve işlemler "III. Risk Grubu" olarak değerlendirilecek. Böylelikle, sigorta kapsamında azami teminat tutarı bu grup için 600 bin lira olacak.

Ayrıca, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan ve mesleklerini serbest olarak icra eden sigortalıların kendi görev yeri ve branşı dışında da olsa ilgili mevzuat çerçevesinde kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarıyla buralara bağlı, ilgili veya ilişkili birimlerinde salgın sebebiyle görevlendirilmeleri nedeniyle yürüttükleri faaliyetleri, ilave sözleşme düzenlenmeksizin veya prim tahsil edilmeksizin poliçe kapsamına dahil edildi.

Tebliğ, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.


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