Sağlık Bakanı Koca: Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi
Sağlık Bakanı Koca, "Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin." açıklamasında bulundu.
Ankara
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Türkiye'de son 24 saatte 1083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 234 bin 934, can kaybı 5 bin 765 oldu.
Son 24 saatte 994 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 218 bin 491 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin." açıklamasında bulundu.
YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/dVaRRl90gd— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 4, 2020
Koca, "Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.