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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Salgınla savaşta başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2020'ye çöken kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek. Kuvvetle umut ediyorum, dünya ölçeğinde verilen bu savaşta başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacak." dedi.

Mehmet Tosun   | 11.03.2021
Sağlık Bakanı Koca: Salgınla savaşta başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacak

Ankara

Koca, Türkiye'nin 1 yıllık Kovid-19'la mücadele süreciyle ilgili genel değerlendirmelerde bulundu.

"Kovid-19, son 100 yıl içinde tüm dünyanın aynı anda savaştığı, vaka ve kayıp sayıları bu denli yüksek ilk salgın." diyen Koca, şöyle devam etti:

"Türkiye, büyük yarışın olduğu aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerden biri. Çin'deki üretici ile 50 milyon aşı anlaşmasını kasımda yaptık. Çok yakında 5 yerli aşı adayımız daha insan çalışmalarına başlayacak. Yakın bir gelecekte kendi aşılarımızı kullanacağız. Koronavirüs kısa bir zaman zarfında grip gibi sıradan hastalık haline gelmeyecek ama 2020'ye çöken kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek. Planladığımız gibi nüfusun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak, salgın üzerimizde ağır baskı olmaktan çıkacak."

Koca, "Kuvvetle umut ediyorum, dünya ölçeğinde verilen bu savaşta başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacak. Maskeleri tanımadığımız, yakın durmanın yakınlık ifadesi olduğu günlere geri dönmeyi tam vaat edemem ama oraya doğru yürüdüğümüzü görüyoruz. Karamsarlığı, belirsizlik ve bıkkınlık duygularını üstümüzden atalım, umutla, geleceğe ilişkin planlarımızla hayata, yarınlarımıza bağlanalım." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Aşı programı tamamlandığında vaka sayısı örneğin 5 ise 1'e inmiş olacak. Ağır hasta sözünü çok az duyacağız." dedi.

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