Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsten 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu." ifadesini kullandı.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.
SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2020
Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var, salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar." ifadesini kullandı.
Son 24 saatlik sürecin ardından Türkiye'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi, vaka sayısı ise 1529 oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.