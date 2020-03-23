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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsten 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu." ifadesini kullandı.

Kemal Karadağ   | 23.03.2020
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsten 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var, salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar." ifadesini kullandı.

Son 24 saatlik sürecin ardından Türkiye'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi, vaka sayısı ise 1529 oldu.

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