Sağlık Bakanı Koca: Birinci doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanı Koca, aşı olan sağlık çalışanı sayısının 100 bini geçtiğini açıkladı.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yapılan analizlerin ardından "Acil Kullanım Onayı" verilen ve sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısına ilişkin paylaşımda bulundu.
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"Şu an itibarıyla 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullanan Bakan Koca, anlık aşı uygulanan sağlık çalışanı sayısının yer aldığı "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" linkini de paylaştı.
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Şuan itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim. https://t.co/osI4yY9HyR pic.twitter.com/sljpAzYnJD— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 14, 2021