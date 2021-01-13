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Türkiye, Koronavirüs

İlk CoronaVac aşısı Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı

Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı.

Ahmet Sertan Usul   | 13.01.2021
İlk CoronaVac aşısı Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı Fotoğraf: Mehmet Kaman/AA

Ankara

İlk CoronaVac aşısı Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı

Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. ( Aytuğ Can Sencar - Anadolu Ajansı )

Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı.

Aşının uygulanmasından sonra Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum" 

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