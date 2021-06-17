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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın Antalya'daki açılışında konuşuyor.
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Türkiye, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Koca, "Saat 24.00 itibariyle, 18 bin 584 merkezde 47 bin 314 sağlık çalışanımız 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı." dedi.

Selma Kasap   | 17.06.2021
Sağlık Bakanı Koca: Bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saat 24.00 itibarıyla 18 bin 584 merkezde 47 bin 314 sağlık çalışanımız 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

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