Sağlık Bakanı Koca: Bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldı
Sağlık Bakanı Koca, "Saat 24.00 itibariyle, 18 bin 584 merkezde 47 bin 314 sağlık çalışanımız 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı." dedi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saat 24.00 itibarıyla 18 bin 584 merkezde 47 bin 314 sağlık çalışanımız 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.