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Sağlık, Koronavirüs

Pfizer, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacın ölüm riskini yüzde 89 azalttığını duyurdu

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği ilacın, orta ve yüksek riskli hastalarda, hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıkladı.

Şeyma Uzundere   | 05.11.2021
Pfizer, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacın ölüm riskini yüzde 89 azalttığını duyurdu

Ankara

ABD'li ilaç şirketi, hapın etkinliğini ölçmek için obezite, diyabet veya kalp rahatsızlığı gibi sağlık sorunları olan ve risk grubunda kabul edilen 775 yetişkin Kovid-19 hastası üzerinde yaptığı çalışmanın ön sonuçlarını yayımladı.

Veriler, Kovid-19 belirtileri gösteren ve bir diğer antiviral ile birlikte Pfizer şirketinin geliştirdiği ilacı alan 775 yetişkinde bir ay sonrasında hastaneye kaldırılma ve ölümün, kontrol grubuna göre yüzde 89 azaldığını ortaya koydu.

Bu süreç içinde Pfizer ilacını alan hastaların yüzde 1'inden azının hastaneye kaldırıldığı, bu grupta ölen olmadığı; kontrol grubunda ise hastaneye kaldırılma oranının yüzde 7 olduğu, 7 kişinin hayatını kaybettiği gözlendi.

Pfizer’dan yapılan açıklamada, geliştirilen Kovid-19 ilacına mümkün olan en kısa sürede kullanım onayı verilmesi için elde edilen etkinlik verilerinin ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) sunulacağı belirtildi.

FDA'dan onay alması halinde, ilacın "Paxlovid" adıyla satışa sunulması bekleniyor.

ABD'li bir diğer ilaç şirketi Merck, 11 Ekim'de Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için FDA'ya başvurmuştu.

İngiltere, dün, Merck’in ürettiği "Molnupiravir" isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu.

Merck, Molnupiravir’in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü duyurmuştu.

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