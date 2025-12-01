Dolar
42.48
Euro
49.43
Altın
4,254.26
ETH/USDT
2,841.50
BTC/USDT
86,656.00
BIST 100
11,059.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Doktor kontrolünde kullanılmayan obezite ilaçları sağlığı tehdit ediyor

Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin, obezite ilaçlarının safra taşı oluşumu ve kontrolsüz hızlı zayıflamaya bağlı kas kayıpları gibi problemlere neden olduğunu belirterek, bu ilaçların doktor gözetiminde kullanılması gerektiği uyarısında bulundu.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Doktor kontrolünde kullanılmayan obezite ilaçları sağlığı tehdit ediyor

Antalya

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin, Antalya'daki bir otelde düzenlenen 42. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi'nde AA muhabirine, kongrelerin amacının 1 yıl boyunca toplanan bilimsel verilerin hekimler arasında paylaşımı olduğunu söyledi.

Kongrede önemli bilgilerin paylaşıldığını, konsensüs kararlarının çıktığını ve ön plana çıkan bilgilerin değerlendirildiğini anlatan Çekin, "Kongreler, hekimlerin kendilerini yenileme ve bilgiye ulaşması açısından önemlidir. Kongremizde yabancı konukların da olduğu, oldukça bilimsel, aktif, birçok konunun konuşulduğu oturumlar yapıldı. Dolu dolu geçen, bilimsel içeriği güçlü bir kongre oldu." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Prof. Dr. Çekin, kongrede bazı konuların ön plana çıktığını, bunlardan en önemlisinin dünyada ve Türkiye'de de gündemde olan obezite olduğunu dile getirdi.

Obezitenin önemli bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Çekin, "Türkiye, Avrupa'da en yüksek obezite artış hızına ve en çok obez hastaya sahip ülkelerin başında geliyor. Gündemde olan yeni ilaçlar var. Kullanımları biraz bireysel olan ve hekime danışmadan alınabilen ilaçlar da var. Bunlar etkili ve güçlü ilaçlar." diye konuştu.


Fotoğraf: Ayşe Şensoy Boztepe/AA

Obezite ilaçlarının doktor kontrolünde kullanıldığında yan etkileri açısından güvenilir olduğuna işaret eden Çekin, şunları kaydetti:

"Ama aynı zamanda hekimler tarafından takip edilmesi, hastaların bilgilendirilmesi gereken ilaçlar. Özellikle yan etkileri gastroenterolojiyi çok ilgilendirdiği için biz gastroenterologlar da bu işin içindeyiz. Hastalar ilaçlara ya da hızlı kilo vermeye bağlı problem yaşayabiliyor. Nedir bu problemler? Safra taşı oluşumu olabilir. Çünkü bunlar sindirim sistemini yavaşlatan ilaçlar. Bazen çok nadir de olsa pankreas iltihabı olabilir. Doktor kontrolünde olmadan hızlı zayıflamaya bağlı kas kayıpları gibi problemler olabilir. Hastaların bunları yaşamadan biz hekimlere başvurmalarını, ilaçları hekim kontrolünde kullanmalarını tavsiye ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son dönemdeki yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı
Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Avcılar'da metrobüs arızası nedeniyle seferler aksadı
Ebrar Sitesi'nin yerine yapılan konutlardan 510'una yöre sakinleri taşındı
Başkentte yüzde 6,6'lık araç artışı trafiğe 22 dakikalık yük getirdi

Benzer haberler

Doktor kontrolünde kullanılmayan obezite ilaçları sağlığı tehdit ediyor

Doktor kontrolünde kullanılmayan obezite ilaçları sağlığı tehdit ediyor

42. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Antalya'da yapıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet