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Sağlık, Koronavirüs

Moderna, Kenya'ya Afrika'nın ilk mRNA aşı üretim tesisini kuracak

Amerikan ilaç şirketi Moderna, Kenya'da 500 milyon dolar yatırımla mRNA teknolojili aşı üretim tesisi kuracak.

Tufan Aktaş   | 08.03.2022
Moderna, Kenya'ya Afrika'nın ilk mRNA aşı üretim tesisini kuracak

İstanbul

Kovid-19'un yanı sıra diğer yaygın hastalıklara karşı da aşı üretilmesi planlanan tesisin yıllık aşı üretim kapasitesi 500 milyon doz olacak.

Aşı etkin maddelerinin üretileceği tesisin kıta ve bölgedeki aşı ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, şirketle dün yapılan anlaşma sonrası yaptığı konuşmada, bunun kıtada salgının başından bu yana görülen en önemli gelişme olduğunu, mali yeterliliğe sahip olsalar dahi kıta ülkelerinin satın almak için aşı bulmakta zorlandığını dile getirdi.

Kenyatta, kıtanın tesisle birlikte sadece şimdi değil gelecekteki salgınlara da hazırlanabileceğini vurguladı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong da tesisin Afrika'nın güvenliği için kritik önem taşıdığını, aynı zamanda mevcut ve gelecek sağlık zorluklarının üstesinden gelmeyi de sağlayacağını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen ay Afrika'daki Kovid-19 aşılama eksikliğini kapatmak için bazı kıta ülkelerinde mRNA teknolojisiyle aşı üreten merkez kurulacağını duyurmuştu.

DSÖ'nün kuracağı tesislerin ise Güney Afrika, Senegal ve Ruanda olması planlanıyor.

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