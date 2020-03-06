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Türkiye, Koronavirüs

Marmaray istasyonlarında dezenfekte çalışmaları sıklaştırıldı

Gebze-Halkalı arasında her gün binlerce vatandaşın seyahat ettiği Marmaray hattı üzerinde bulunan istasyonlarda, dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Muhammed Gencebay Gür   | 06.03.2020
Marmaray istasyonlarında dezenfekte çalışmaları sıklaştırıldı Fotoğraf: İslam Yakut / AA

İstanbul

Virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Marmaray istasyonlarında yürütülen dezenfekte çalışmaları sıklaştırıldı. 

Hat üzerinde bulunan 43 istasyon, yolcu taşımacılığı tamamlandıktan sonra sabaha kadar temizleniyor.

Dezenfekte çalışmaları özellikle yolcuların sık kullandığı istasyon giriş ve çıkışları, iade cihazları, asansörler, yürüyen merdivenler, turnikeler, tuvaletler ve tren bekleme alanlarında titizlikle uygulanıyor.

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