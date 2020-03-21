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Türkiye, Koronavirüs

Lokanta ve restoranlar sadece 'paket servis' hizmeti verecek

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Lokanta, restoranlar, pastane ve benzeri iş yerleri, saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, hizmet verecek." denildi.

Barış Gündoğan   | 21.03.2020
Lokanta ve restoranlar sadece 'paket servis' hizmeti verecek

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanlığının yayınladığı ek genelgeyle tüm lokanta, restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerleri bugün saat 24.00 itibarıyla sadece "paket servis" ve "gel-al" benzeri şeklinde müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek. 

İçişleri Bakanlığı koronavirüs ile mücadele kapsamında valiliklere ek bir genelge daha gönderdi. 

Genelgeye göre, içkili ve içkisiz tüm lokanta, restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerleri bugün saat 24.00 itibarıyla sadece "paket servis" ve "gel-al" benzeri şeklinde müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek. 

Bu kapsamda, lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak.

İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği ek genelgeyle Koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla lokanta restoranlar hariç olmak üzere birçok halka açık yerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulduğu hatırlatıldı.

Ancak, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler kapsamında salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için lokanta, restoran, pastane ve benzeri iş yerleri için ilave tedbirlerin alınması gerekli görüldüğü belirtildi.

Bakanlık, söz konusu tedbirlere ilişkin vali ve kaymakamlar tarafından il ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde başta Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, tedbirlerin hızla uygulanmasını ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

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