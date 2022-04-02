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Sağlık, Koronavirüs

Kovid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün kızından 'aşı' uyarısı

Kovid-19 nedeniyle geçen yıl hayatını kaybeden dünyaca ünlü Türk patolog Prof. Dr. Feriha Öz'ün aynı alanda uzman olan kızı Prof. Dr. Fulya Öz Puyan, "Aşı olduğumuz zaman yakınlarımızı kaybetmeyeceğiz." dedi.

Cihan Demirci   | 02.04.2022
Kovid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün kızından 'aşı' uyarısı Fotoğraf: Cihan Demirci / AA

Edirne

Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Kongre Merkezi'nde, TÜ Bilimsel Araştırma Topluluğu organizasyonuyla 6. Trakya Bilim Şenliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan akademisyenler ve üniversite öğrencileri sunumlar gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Fulya Öz Puyan da öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

Annesi Prof. Dr. Feriha Öz'ü 2 yıl önce salgın nedeniyle kaybettiğini belirten Puyan, "Salgın bize ailenin önemini öğretti. Bir kişiye insan gibi bakmayı, duygusallığı, insan sevgisini daha derinden öğrendik. Çünkü her an herkesi kaybedebilirsiniz. Hiç ummuyordum böyle bir şeyle karşılaşacağımı." diye konuştu.

Salgından korunduklarını ancak annesinin hastalandığını dile getiren Puyan, şunları kaydetti:

"Bir şekilde karşınıza geliyor bu hastalık. Salgın nedeniyle birçok sağlık çalışanını kaybettik. Kovid-19 nedeniyle 6 milyon kişi hayatını kaybetti. Bu sadece sağlık çalışanı değil, herkes annesini, babasını, kardeşini, ablasını, ağabeyini kaybediyor. Bununla savaşmaya devam edeceğiz. İnsan ilişkilerine ve kurallara uymak zorundayız. Şunu gördüm, aşı olmasaydı birçok kişi hayatta olmayacaktı. Aşının hayatımızı kurtardığını görüyorum. Aşı olmayanların da olması gerektiğini düşünüyorum. Ölüm oranları düşüyor, yani daha da indirebiliriz. Aşı olduğumuz zaman yakınlarımızı kaybetmeyeceğiz."

Trakya Bilim Şenliği'ne katılan TÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Türk Kardiyoloji Derneği Hipertansiyon Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Servet Altay da salgında hipertansiyon hastaları ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

6. Trakya Bilim Şenliği'ne TÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Dinçer Avlan, TÜ Bilimsel Araştırma Topluluğu Başkanı Sıla Er, topluluk üyeleri, Namık Kemal ve Çanakkale 18 Mart üniversitelerinden öğrenci ve akademisyenler katıldı.

Şenlik yarınki etkinliklerin ardından sona erecek.


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