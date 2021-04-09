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Türkiye, Koronavirüs

Kovid-19'dan 35 bin 786 kişinin tedavisi/karantinası tamamlandı, 253 kişi yaşamını yitirdi

Son 24 saatte 305 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 2 bin 658 oldu, 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinası tamamlandı. 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi yaşamını yitirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 09.04.2021
Kovid-19'dan 35 bin 786 kişinin tedavisi/karantinası tamamlandı, 253 kişi yaşamını yitirdi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 408 oldu.

Son 24 saatte 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi.

Toplam test sayısı 40 milyon 994 bin 845'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 745 bin 657, vefat sayısı 33 bin 454, ağır hasta sayısı 2 bin 658 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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