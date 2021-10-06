Dolar
8.90
Euro
10.28
Altın
1,756.82
ETH/USDT
3,449.00
BTC/USDT
52,700.00
BIST 100
1,380.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
logo
Sağlık, Koronavirüs

Kovid-19'a yakalananların parmaklarında oluşan lezyonların sebebi ortaya çıktı

Bilim insanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bazı kişilerin el ve ayak parmaklarında şişlik ve kızarıklık benzeri lezyonların ortaya çıkmasının sebeplerine dair bulgularını açıkladı.

Mehmet Alaca   | 06.10.2021
Kovid-19'a yakalananların parmaklarında oluşan lezyonların sebebi ortaya çıktı

Ankara

BBC'de yer alan habere göre, parmaklarda oluşan lezyonların, vücudun Kovid-19 virüsüyle savaşmak için saldırı moduna geçmesinin bir yan etkisi gibi göründüğü belirtildi.

British Journal of Dermatology adlı dergide yer alan çalışmanın bulgularının, semptomları hafifletmeye yönelik tedavilere yardımcı olabileceği aktarıldı.

Söz konusu lezyonların her yaşta insanda olabildiği ancak çocukları ve gençleri daha sık etkilediği aktarılırken kızarıklık ve şişlikle birlikte aşırı derecede ağrılı ve kaşıntılı olabileceği belirtildi.

Genellikle ayak parmaklarında, nadiren ellerde de oluşan kırmızı veya mor renklerin bazen haftalar hatta aylarca devam edebileceği kaydedildi.

Bu kişilerin çoğunun genellikle kalıcı öksürük, ateş ve koku ya da tat kaybı gibi klasik Kovid-19 semptomlarının hiçbirine sahip olmadıkları aktarıldı.

Araştırmacılar, 2020 baharında Kovid-19 geçirdiği düşünülen 50 kişiyi ve salgın başlamadan önce benzer lezyonlara sahip 13 kişiyi inceledi.

Kan ve deri testlerine dayanan son çalışmanın bulguları, bağışıklık sisteminin virüsle mücadele etmek için savunma mekanizması geliştirmesinin sonucu olduğuna işaret ediyor.

İngiliz ayak hastalıkları uzmanı Dr. Ivan Bristow, soğuk havalarda oluşan ve dolaşım sorunları olan kişilerde görülen normal şişliklerde olduğu gibi Kovid-19 sonrası oluşan lezyonların da genellikle kendi kendine kaybolduğunu söyledi.

Bristow, ancak bazılarının kremler ve ilaçlarla tedaviye ihtiyacı olabileceğini belirtti.

Dermatolog ve İngiliz Cilt Vakfı sözcüsü Veronique Bataille ise Kovid-19 geçiren insanların parmaklarında oluşan lezyonların salgının erken evresinde çok sık görüldüğünü ancak bunun, Delta varyantı dalgasında daha az yaygın olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'a yakalananların parmaklarında oluşan lezyonların sebebi ortaya çıktı
AB'de Kovid-19'a karşı tam aşılanan yetişkin nüfusun oranı yüzde 75'i geçti
TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları Trabzon'da da yürütülecek
Gebelerde delta varyantıyla Kovid seyrinin kötüleşme ihtimalinin daha fazla olduğu belirtiliyor
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı Isparta ile 23'e yükseldi

Benzer haberler

Kovid-19'a yakalananların parmaklarında oluşan lezyonların sebebi ortaya çıktı

Kovid-19'a yakalananların parmaklarında oluşan lezyonların sebebi ortaya çıktı

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Türkiye'de 29 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti

Yoğun bakımda kendine geldiğinde ilk sözü 'Ne zaman aşı yaptırabilirim' oldu

Yoğun bakımda kendine geldiğinde ilk sözü 'Ne zaman aşı yaptırabilirim' oldu
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19 vakaları 50 ilde 100 bin kişide 200'ü aştı

Kovid-19 vakaları 50 ilde 100 bin kişide 200'ü aştı