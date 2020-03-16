Koronavirüs ile ilgili 'gizli belge' başlığıyla yayılan görsele ilişkin soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile ilgili sosyal medyada "gizli belge" başlığıyla yayılan görsele ilişkin soruşturma başlattı.
Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, koronavirüs ile ilgili sosyal medyada "gizli belge" başlığıyla yayılan görsele ilişkin soruşturma başlattı.
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