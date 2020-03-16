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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Sosyal medya ve WhatsApp'tan 'gizli belge' adıyla yayılan görsel gerçek dışı

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili sosyal medya ve WhatsApp'tan "gizli belge" adıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 16.03.2020
Sağlık Bakanı Koca: Sosyal medya ve WhatsApp'tan 'gizli belge' adıyla yayılan görsel gerçek dışı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sosyal medya ve WhatsApp'tan "gizli belge" adıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, şunları kaydetti:

"Sosyal medya ve WhatsApp'tan yayılan 'gizli' belge gerçek dışıdır. Panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur. Güven kaybına yol açarak 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. Doğru haber, resmen yapılan açıklamadır."

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