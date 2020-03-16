Sağlık Bakanı Koca: Sosyal medya ve WhatsApp'tan 'gizli belge' adıyla yayılan görsel gerçek dışı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili sosyal medya ve WhatsApp'tan "gizli belge" adıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sosyal medya ve WhatsApp'tan "gizli belge" adıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu bildirdi.
Sosyal medya ve Whatsapp’tan yayılan “GİZLİ” belge GERÇEK DIŞIDIR. Panik yaratacağı bilinerek UYDURULMUŞTUR. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. DOĞRU HABER, RESMEN YAPILAN AÇIKLAMADIR. pic.twitter.com/JX14WEFz6f— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2020
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, şunları kaydetti:
"Sosyal medya ve WhatsApp'tan yayılan 'gizli' belge gerçek dışıdır. Panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur. Güven kaybına yol açarak 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. Doğru haber, resmen yapılan açıklamadır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.