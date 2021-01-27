Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında bu akşam toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. .
Ankara
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Bilim Kurulu toplantısında, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak, devam eden aşılama süreci ele alınacak ve aşı takvimi gözden geçirilecek.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.