Euro
8.94
Dolar
7.36
BIST 100
1,533.25
Altın
1,846.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Soylu konuşuyor
logo
Sağlık, Koronavirüs

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında bu akşam toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. .

Cankut Taşdan   | 27.01.2021
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında bu akşam toplanacak Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bilim Kurulu toplantısında, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak, devam eden aşılama süreci ele alınacak ve aşı takvimi gözden geçirilecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Özbekistan, Kovid-19'a karşı aşılama sürecini nisan ayında başlatacak
Asya-Pasifik ülkelerinin çoğunda Kovid-19'a karşı aşılama süreci başlamadı
İleri alerji tanısı bulunanlar hastanelerde Kovid-19 aşısı olacak
Türk bilim insanları Çin ortaklığında koronavirüs ilacı geliştirilmesine katkı sağlayacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında bu akşam toplanacak

Benzer haberler

İleri alerji tanısı bulunanlar hastanelerde Kovid-19 aşısı olacak

İleri alerji tanısı bulunanlar hastanelerde Kovid-19 aşısı olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında bu akşam toplanacak

'TBMM'nin koronavirüs aşısı için Sağlık Bakanlığı ile yaptığı bir protokol bulunmamaktadır'

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Aşı milliyetçiliğinin önüne geçilmeli

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Aşı milliyetçiliğinin önüne geçilmeli
Türkiye'de geçen yıl 1,5 milyona yakın kadına rahim ağzı kanseri taraması yapıldı

Türkiye'de geçen yıl 1,5 milyona yakın kadına rahim ağzı kanseri taraması yapıldı
Sağlık Bakanı Koca: Bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz

Sağlık Bakanı Koca: Bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz