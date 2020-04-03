Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans aracılığıyla toplandı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, ilk kez video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından basın toplantısı düzenleyecek.
Ankara
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için ilk kez video konferans yöntemiyle bir araya geldi.
Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı, saat 16.00'da başladı. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığı ile katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.