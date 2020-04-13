Euro
7.40
Dolar
6.78
BIST 100
97,193.15
Altın
1,691.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Kocaeli'de koronavirüs hastaları için 250 yataklı sahra hastanesi kurulacak

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında tebdir amaçlı 250 yatak kapasiteli sahra hastanesi kurulacak.

Metin Girgin   | 13.04.2020
Kocaeli'de koronavirüs hastaları için 250 yataklı sahra hastanesi kurulacak Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Kocaeli

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı uhdesinde, ağırlıklı olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı almış hastalara hizmet verilmek üzere Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanındaki eski asker hastanesinin olduğu alana sahra hastanesi kurulacak.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı hizmet sunacak tek katlı 250 yatak kapasiteli sahra hastanesinde, istenildiğinde tüm yataklar yoğun bakım standartlarına dönüştürebilme özelliğine sahip olacak.

Yaklaşık 15 bin metrekare alanda kurulacak hastanede 50 doktor, 100 hemşire ve 150 sağlık personelinin görevlendirilmesi bekleniyor.

Yapımına 5 gün önce başlanan sahra hastanesinin 45 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Öte yandan, 1 Nisan'dan bu yana Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Halk Sağlığı Laboratuvarlarında günlük yaklaşık 1500 hastaya Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT EBA veli kuşağının uzman konukları belli oldu
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 823'e yükseldi
Geçirdiği kazanın ardından Kovid-19 olduğunu öğrenen genç sağlığına kavuştu
Afrika'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 788’e yükseldi
Kocaeli'de koronavirüs hastaları için 250 yataklı sahra hastanesi kurulacak

Benzer haberler

Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Adana Valiliğinden sahra hastanesi açıklaması

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 823'e yükseldi

Afrika'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 788’e yükseldi

Afrika'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 788’e yükseldi

Kocaeli'de koronavirüs hastaları için 250 yataklı sahra hastanesi kurulacak

Kocaeli'de koronavirüs hastaları için 250 yataklı sahra hastanesi kurulacak
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor