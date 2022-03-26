KKTC'ye girişte kabul edilen aşılar listesine TURKOVAC eklendi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) girişte kabul edilen Kovid-19 aşıları listesine ve AdaPass kayıt listesine TURKOVAC aşısı eklendi.
Ankara
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlarını açıkladı.
Alınan kararlar doğrultusunda, Türkiye'de üretilen TURKOVAC aşısı KKTC'de kabul edilen aşılar listesine eklendi.
Listede ayrıca Sinopharm, Comirnaty, Vaxzevria, Johnson and Johnson, Sputnik V, Moderna, Novavax, Astrazeneca, Covaxin, Cansinobio aşıları yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.