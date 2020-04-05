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Türkiye, Koronavirüs

Kastamonu'da köylerden il merkezi ve ilçelere gelişler yasaklandı

Kastamonu'da, köylerden il merkezi ve ilçelere gelişlere yasak getirildi.

Bilal Kahyaoğlu   | 05.04.2020
Kastamonu'da köylerden il merkezi ve ilçelere gelişler yasaklandı

Kastamonu

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlara göre, koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenebilmesi için il merkezine çok yakın köyler kapsam dışı bırakılarak, merkeze bağlı diğer köylerden il merkezine ve ilçelere otomobil ve minibüslerle gelişlerin yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için köylere hayvan sağlığı hizmeti götüren veteriner hekimlerin kimlik kartlarını göstermeleri kaydıyla kısıtlamalardan muaf tutulmalarına karar verildiği bildirildi.

İl merkezi ile ilçe merkezine gelen kişilerin; kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar ile özel sektörde çalışanların sosyal güvenlik kayıt belgesi ile istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek şartıyla seyahat sınırlamalarından muaf olmalarına karar verildi.

Açıklamada, Seyahat İzin Belgesi olmayanlar ile ikametleri 30 büyükşehir ve Zonguldak olanların da kente girişlerine izin verilmeyeceği ifade edildi.

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