Euro
10.34
Dolar
8.52
BIST 100
1,442.56
Altın
1,861.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Kademeli normalleşmede yeni dönem: Düğünlerde yemek ve ikram yasağı kaldırıldı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabında nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramı ile azami davetli sayısı kısıtlamaları sona erdi.

Hamdi Çelikbaş   | 16.06.2021
Kademeli normalleşmede yeni dönem: Düğünlerde yemek ve ikram yasağı kaldırıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığının "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" genelgesinde, düğün ve nikah törenlerinin belirli kurallarla uygulanacağı, nişan ve kına gecesi gibi etkinliklere ise izin verilmeyeceği bildirildi.

Kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına ilişkin tedbirler doğrultusunda, nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünlerin; açık alanlarda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara eksiksiz riayet edilmesi, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması, yiyecek-içecek ikramının yapılmaması, kapalı alanlarda ise bu kurallara ilave olarak kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması ve azami 100 davetliyle sınırlandırılması kaydıyla 1 Haziran'dan itibaren yapılabileceği belirtildi.

Genelgede, yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran'da son verileceği, bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramının yapılabileceği, kapalı alanlarda kişi başına en az 6 metrekare alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırının uygulanmayacağı bilgisine de yer verildi.

15 Haziran itibarıyla kalkan bazı kısıtlamalar ile kapalı alanlarda yapılacak nikah törenleri ve düğünlere yönelik daha önce belirlenen azami 100 davetli sınırlandırması kaldırıldı. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden başlandı.

Haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinde nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kademeli normalleşmede yeni dönem: Düğünlerde yemek ve ikram yasağı kaldırıldı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı azalmaya devam ediyor
New York’ta Kovid-19 salgını kısıtlamaları büyük ölçüde kaldırıldı
Son 24 saatte 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Kademeli normalleşmede yeni dönem: Düğünlerde yemek ve ikram yasağı kaldırıldı

Kademeli normalleşmede yeni dönem: Düğünlerde yemek ve ikram yasağı kaldırıldı

Son 24 saatte 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Galatasaraylı Falcao koronavirüse yakalandı

Galatasaraylı Falcao koronavirüse yakalandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler