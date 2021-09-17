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Sağlık, Koronavirüs

İsrail'deki araştırmaya göre üçüncü doz aşı Kovid-19'u ağır geçirme riskini 20 kat düşürüyor

İsrail'de yapılan bir araştırmada Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hastalığı ağır geçirmeyi yaklaşık 20 kat önlediği bildirildi.

Mustafa Deveci   | 17.09.2021
İsrail'deki araştırmaya göre üçüncü doz aşı Kovid-19'u ağır geçirme riskini 20 kat düşürüyor

Kudüs

The New England Journal of Medicine dergisi, Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozuna ilişkin İsrail'de yapılan bir araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

Araştırmada, Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozunu olduktan 12 gün sonra enfeksiyon olasılığı, sadece iki doz aşı yaptıranlara göre 11,3 kat daha az çıktı.

Üçüncü doz aşının Kovid-19'u ağır geçirme riskini de 19,5 kat düşürdüğü ifade edildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı ve ülkedeki bazı hastanelerin iş birliği ile yapılan araştırmanın, uygun görülmesine rağmen üçüncü dozu olmayanların da aralarında bulunduğu 1 milyon fazla İsraillinin verilerini içerdiği kaydedildi.

Daha önce kademeli olarak farklı yaş gruplarına üçüncü doz yapılmasına karar veren İsrail yönetimi, son olarak 29 Ağustos'ta 12 yaş üstü kişileri bu gruba eklemişti.

Yaklaşık 9,4 milyon nüfusa sahip İsrail'de 6 milyon 56 bin kişiye COVID-19 aşısının birinci, 5 milyon 566 bin kişiye ikinci, 2 milyon 984 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.




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