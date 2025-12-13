Dolar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM'de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul'da yöneltilen soruları cevaplıyor
Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı: İsrail Harem-i İbrahim Camisi'ni sık sık kapatıyor

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ni sık sık kapattığı ve cami çalışanlarına yönelik baskılar uyguladığı belirtildi.

Awad Rjoob, Safiye Karabacak  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı: İsrail Harem-i İbrahim Camisi'ni sık sık kapatıyor

Kudüs

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İşgal güçleri, Harem-i İbrahim Camisi'nin kapılarını ibadet edenlere sık sık, hatta günde birden fazla kez kapatırken, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere açıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Harem-i İbrahim Camisi'nde çalışanların hedef alınmasına, görevlerini yerine getirirken kendilerine baskı uygulanmasına ve günlük çalışmalarının engellenmesine" tepki gösterildi.

Söz konusu İsrail uygulamalarının yetkilerine yönelik "doğrudan bir saldırı" ve “uluslararası hukuk ile uluslararası sözleşmelerin açık bir ihlali” olduğunu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu keyfi uygulamalar, ibadet edenlere baskı yapmayı, onların camiye erişimini kısıtlamayı ve buraya yeni bir fiili durum dayatmayı amaçlayan sistematik bir politikanın parçasıdır."

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail güçlerinin eşlik ettiği Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsraillinin El Halil’in Eski Şehir bölgesine baskın düzenlediğini, halkın ve esnafın hareketine kısıtlamalar getirildiğini aktardı.

Görgü tanıkları, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "her cumartesi günü kente girdiklerini ve kendilerine eşlik eden rehberlerden anlatımlar dinlediklerini, bu sırada Filistinlilerin günlük yaşamının aksadığını, alışveriş yapanların bölgeye gitmekten kaçındığını ve bunun ekonomik durgunluğa yol açtığını" belirtti.

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde

UNESCO Dünya Mirası Komitesi, Temmuz 2017'de Harem-i İbrahim Camisi'ni ve El-Halil'deki Eski Şehir'i Dünya Mirası Listesi'ne dahil etmişti.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

