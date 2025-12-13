İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir haftada 1608 zeytin ağacını kökünden söktü
İsrail'in 4-11 Aralık tarihleri arasında işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 1608 zeytin ağacını kökünden söktüğü bildirildi.
Ramallah
Filistin Tarım Bakanlığının sosyal medya hesabında yayımladığı raporda, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusunun Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerindeki Filistinli çiftçilere yönelik saldırılarında önemli bir artış olduğu belirtildi.
Bakanlığın raporunda, 4-11 Aralık tarihleri arasında sökülen zeytin ağaçlarının toplam sayısının 1608'e ulaştığı, bunların 477'sinin Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunduğu kaydedildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Raporda, İsrail'in söz konusu süre içinde düzenlediği saldırıların arasında "arazileri buldozerlerle tahrip etme, ağaçları kökünden sökme, yüzlerce metre sulama ağını tahrip etme, tarım ekipmanlarını çalma ve zeytin hasat mevsiminde araziye erişimi engellemenin yer aldığı" ifade edildi.
Bakanlığın raporunda, aynı dönemde İsrail ordusunun Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yüzlerce ağıl ve çadırın yıkılması ve onlarca dönüm tarım arazisinin kamulaştırılması için tebligat dağıttığı belirtildi.
Saldırıların, tarım arazileri ve meyve ağaçlarına odaklandığı ve bunun giderek tırmanan yerleşim politikasını yansıttığı aktarılan raporda, zararın tahmini değerinin yaklaşık 1 milyon 335 bin dolar olduğu aktarıldı.
Raporda ayrıca devam eden ihlallerin, Filistin gıda güvenliğini tehdit ettiği, toprak ele geçirmek amacıyla özellikle zeytin sektörünü hedef aldığı kaydedildi.
İsrail ordusu, Batı Şeria'da yüzlerce ağacı söktü
Turmusayya Belediye Başkanı Lafi eş-Şelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail buldozerlerinin birkaç gündür Turmusayya ovasındaki yüzlerce ağacı söktüğünü belirtti.
Şelebi, İsrail ordusunun bölgeyi askeri bölge ilan ettiğini ve halkı buraya yaklaştırmadığını kaydetti.
Belediye Başkanı, buldozerlerle arazilerin sürülmesinin devam etmesi durumunda yaklaşık 4 bin ağacın sökülme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.
İsrail ordusu, Filistin topraklarına el koymak ve yerleşim birimlerini genişletmek amacıyla bu tür eylemlerde bulunuyor.
Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in kasım ayında "kamulaştırma ve devlet arazileri sınırlarında değişiklik" kapsamında 2 bin 800 dönüm araziye el koyduğu ifade edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.