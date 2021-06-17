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Türkiye, Koronavirüs

İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu.

Ahmet Sertan Usul   | 17.06.2021
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu.

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