İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 16'ya yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Denizli'nin Kovid-19'a karşı iki doz aşılama oranını yüzde 75'in üzerine çıkarmasıyla "mavi kategori"ye giren il sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranında Denizli'nin de yüzde 75'i geçtiğini belirten Koca, "Böylece 'mavi' il sayımız 16'ya ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." ifadesini kullandı.
Covid-19’a karşı İKİNCİ DOZ aşı oranı KİLİS’TE %65’i geçti. Kilis’in haritadaki rengi artık SARI. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında %75’i aşmak üzere yarışalım!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 30, 2021
İki doz aşı oranında Kilis'in de yüzde 65'i geçerek, haritadaki renginin artık "sarı" olduğunu açıklayan Bakan Koca, "Kovid-19'a karşı yarınki planınız ne? İlk doz aşınızı yaptırdınız mı? Yaptırmadıysanız, hemen randevu alabilirsiniz. Devam dozunun zamanı gelmişse, aşınızı olabilirsiniz. İş yerinizde, dışarıda, başkalarıyla bir aradayken maskenizi takıp, sosyal mesafenize dikkat etmeyi unutmayın." değerlendirmesi yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.