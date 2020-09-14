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Türkiye, Koronavirüs

Hayır yemeği veren kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkınca köy karantinaya alındı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde hayır yemeği veren kişi ile yemeğe katılanlardan oluşan 10 kişiye 31 bin 500 lira ceza uygulandı.

Haydar Toprakçı   | 14.09.2020
Hayır yemeği veren kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkınca köy karantinaya alındı

Tunceli


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Tunceli'nin Pertek ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir kişinin komşularına hayır yemeği vermesi dolayısıyla karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Pertek ilçesinde bir köyde Kovid-19 testi pozitif çıkan bir vatandaşın hayır yemeği verdiği belirtildi.

Vatandaşın Hıfzıssıhha kararına rağmen hayır yemeği verdiği belirtilen açıklamada, "Hayır yemeği düzenleyen ve yemeğe katılan 10 kişiye 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 31 bin 500 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca yemeği düzenleyen kişi hakkında karantina kurallarına uymama suçunu düzenleyen TCK'nın 195. maddesi gereğince adli işlem başlatılmıştır."

Köyün karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, köy muhtarı hakkında da Pertek Kaymakamlığınca yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Hayır yemeği veren kişinin, durumundan şüphelenerek Kovid-19 testi yaptırdığı ancak test sonucu çıkmadan komşularına hayır yemeği verdiği öğrenildi.

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