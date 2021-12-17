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Sağlık, Koronavirüs

G7 sağlık bakanları, Omicron varyantı vakalarındaki artıştan 'derin endişe' duyuyor

G7 ülkelerinin sağlık bakanları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı vakalarındaki artıştan "derin endişe" duyduklarını belirterek hızla büyüyen Omicron dalgasına yanıt vermede ülkelerin birlikte çalışmasının önemine dikkati çekti.

Zuhal Demirci   | 17.12.2021
G7 sağlık bakanları, Omicron varyantı vakalarındaki artıştan 'derin endişe' duyuyor Fotoğraf: Hasan Esen/AA

İngiltere

İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşan ülkelerin sağlık bakanlarının Omicron varyantıyla ilgili son gelişmelere ilişkin düzenlediği toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, "Vakalardaki artıştan derin endişe duyan bakanlar, bu gelişmelerin küresel halk sağlığına yönelik mevcut en büyük tehdit olarak görülmesi gerektiği konusunda anlaştı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ülkelerin yakın iş birliği yapmasının, verileri izlemenin ve paylaşmanın her zamankinden daha önemli olduğu vurgulanarak bunun, hızla gelişen durumu ele almanın anahtarı olacağı kaydedildi.

Söz konusu zorlukların ışığında, G7 bakanlarının, son G7 ve G20 deklarasyonlarında ortaya konan salgınla mücadele ve gelecek için savunma inşa etme taahhütlerini ileriye taşımaya yönelik bağlılıklarını yineledikleri kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar, aralarındaki bilgi alışverişinin ardından hızla büyüyen Omicron dalgasına yanıt vermede birlikte çalışmanın çok önemli olduğu konusunda anlaştı. Bakanlar teşhis, genom dizileme, aşılar ve terapötiklere adil erişimin önemini vurguladı. Ayrıca devam eden farmasötik olmayan önlemlerin yanı sıra destek kampanyalarının ve düzenli testlerin artan önemi konusunda da anlaştı. Bakanlar, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (COVAX) daimi desteklerini, aşıların piyasaya sürülmesi konusundaki küresel çabaya olan bağlılıklarını ve salgınlarda aşıların, terapötiklerin ve teşhislerin hızlandırılmış geliştirilmesine yönelik desteklerini yineledi."


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