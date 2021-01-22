Euro
9.00
Dolar
7.39
BIST 100
1,542.51
Altın
1,853.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Fransa, Kovid-19 aşısı teslimatında gecikmeler yaşanması halinde ceza veya yaptırım uygulayabilir

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Beaune, Pfizer/BioNTech aşısının teslimatının 25 Ocak'ta normale döneceğini belirterek "Verilen taahhütlere saygı gösterilmeli. Aksi takdirde ceza veya yaptırım uygulanabilir." dedi.

Yusuf Özcan   | 22.01.2021
Fransa, Kovid-19 aşısı teslimatında gecikmeler yaşanması halinde ceza veya yaptırım uygulayabilir Fotoğraf: Elyxandro Cegarra - Anadolu Ajansı

Paris

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Europe 1 radyosunda, Amerikan ilaç firması Pfizer'ın aşıların teslimatında 3-4 hafta gecikme yaşanacağı açıklamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Pfizer firmasının yetkilisini aradığını ve aşı tedarikinde yaşanan gecikmeler hakkında bilgi aldığını aktaran Beaune, İtalya'nın bu konuda yasal yollara başvurmasına ilişkin soruya, "Amaç 2 yıl sürecek bir dava açmak değil, dozların şimdi teslim edilmesi. Dozların hemen gelmesi için Pfizer'a baskı uygulamak daha etkili bir yöntem." yanıtını verdi.

Beaune, 25 Ocak'tan itibaren teslimatın normal ritminde devam edeceğini belirterek "Avrupalılar olarak bu laboratuvarlarla sözleşmeler imzaladık. Verilen taahhütlere saygı gösterilmeli. Aksi takdirde ceza veya yaptırım uygulanabilir." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 420 bini geçti
KKTC'de Kovid-19'a karşı ilk aşılama programı tamamlandı
Karlı yolları aşarak 85 yaş ve üstü vatandaşları evlerinde aşılıyorlar
Fransa, Kovid-19 aşısı teslimatında gecikmeler yaşanması halinde ceza veya yaptırım uygulayabilir
İsrail'de son 24 saatte 7 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Fransa, Kovid-19 aşısı teslimatında gecikmeler yaşanması halinde ceza veya yaptırım uygulayabilir

Fransa, Kovid-19 aşısı teslimatında gecikmeler yaşanması halinde ceza veya yaptırım uygulayabilir

İtalya'da aşı teslimatındaki gecikmeler Kovid-19'a yönelik aşılama kampanyasını yavaşlattı

Uluslararası STK'ler Müslümanlara karşı ayrımcılığı artırdığı gerekçesiyle Fransa'yı BM'ye şikayet etti

Mısır Fetva Kurumu: Kovid-19 aşısı yaptırmak vaciptir

Mısır Fetva Kurumu: Kovid-19 aşısı yaptırmak vaciptir
Fransa'da bazı Müslüman sivil toplum kuruluşlarından 'İslami Prensipler Tüzüğüne' tepki

Fransa'da bazı Müslüman sivil toplum kuruluşlarından 'İslami Prensipler Tüzüğüne' tepki
İnsan Hakları İzleme Örgütünden Fransa'nın Mali'deki hava saldırısına ilişkin tarafsız soruşturma çağrısı

İnsan Hakları İzleme Örgütünden Fransa'nın Mali'deki hava saldırısına ilişkin tarafsız soruşturma çağrısı