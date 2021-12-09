Dolar
13.79
Euro
15.60
Altın
1,775.21
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,030.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

EMA: Aşıların Omicron'a karşı yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemek için erken

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), mevcut aşıların yeni varyant Omicron'a karşı yeniden düzenlenmesi gerektiği konusunda kesin kanıya varmak için henüz yeterli bilgi bulunmadığını bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 09.12.2021
EMA: Aşıların Omicron'a karşı yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemek için erken

Brüksel

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının yakında kimi ülkelerde baskın varyant olabileceğini, ancak mevcut aşıların yeni varyanta karşı yeniden düzenlenmesi gerektiği konusunda kesin kanıya varmak için henüz yeterli bilgi bulunmadığını bildirdi.

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, Kovid-19 salgınındaki son durum ve aşılarla ilgili basın toplantısında, Omicron varyantının İngiltere ve Danimarka gibi bazı ülkelerde Delta yerine baskın varyant olup olmayacağını henüz kestiremediklerini söyledi.

Cavaleri, "Bazı ülkelerde Noel bayramına kadar Omicron varyantının, Delta'nın yerini alıp almayacağını henüz bilmiyoruz. Olabilir ama henüz bu konuda emin değiliz." dedi.

İlk bulgulara göre, Omicron varyantının daha bulaşıcı olduğunu, ancak daha hafif hastalığa yol açtığını söyleyen Cavaleri, virüsün etkisiyle ilgili kesin kanıya varmak için daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Aşıların Omicron'a etkisi

Marco Cavaleri, mevcut aşıların Omicron'a karşı etkin olup olmadığı konusunda da kesin kanı için daha fazla zaman ve veriye ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Aşı üreticilerinin, bu konudaki çalışmaların sonuçlarını EMA ile paylaşmaları gerektiğini kaydeden Cavaleri, firmalarla Omicron'a karşı üretilecek olası bir aşı hakkında temasta olduklarını dile getirdi.

Cavaleri, "Ancak aşıların kompozisyonunu değiştirmek gerektiği konusunda kesin kanıya varmak için henüz erken." diye konuştu.

EMA yetkilisi Cavaleri, Omicron'un baskın varyant olup olmayacağına bakılmaksızın aşıların bu varyanta karşı etkin olmasını sağlamak için çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Pfizer ile BioNTech firmaları, Kovid-19 aşılarının hatırlatıcı üçüncü dozunun Omicron varyantına karşı etkili olacağını, gerekirse sadece Omicron varyantına yönelik bir aşıyı da Mart 2022'ye kadar hazır edebileceklerini duyurmuştu.

Novavax aşısı yıl sonundan önce onaylanacak

Cavaleri, ABD firması Novavax tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının AB'de kullanımına yıl sonundan önce onay verebileceklerinin işaretini de verdi.

Novavax aşısı AB'de onay alırsa Birlik içinde Kovid-19'a karşı kullanılabilen 5. aşı olacak.

AB'de şu ana kadar kullanımına onay verilen aşılar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 793 bini geçti
EMA: Aşıların Omicron'a karşı yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemek için erken
Danimarka hükümeti Kovid-19 önlemlerini sıkılaştırıyor
AB: Güney Afrika'nın Omicron'la ilgili şeffaflığı ve çalışmaları birçok hayat kurtardı
İngiltere Sağlık Bakanı: Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 793 bini geçti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 793 bini geçti

AB ve ABD iklim konusunda birlikte çalışmayı sürdürecek

AB: İran nükleer anlaşmasını görüşen heyetler uzlaşı arzusu içinde

EMA: Aşıların Omicron'a karşı yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemek için erken

EMA: Aşıların Omicron'a karşı yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemek için erken
AB: Güney Afrika'nın Omicron'la ilgili şeffaflığı ve çalışmaları birçok hayat kurtardı

AB: Güney Afrika'nın Omicron'la ilgili şeffaflığı ve çalışmaları birçok hayat kurtardı
AB, artan enerji fiyatlarından 'endişe' duyuyor

AB, artan enerji fiyatlarından 'endişe' duyuyor