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Sağlık, Koronavirüs

e-Nabız uygulamasına Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği eklendi

Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına yeni tip koronavirüs aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi.

Aybüke İnal Kamacı   | 14.01.2021
e-Nabız uygulamasına Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği eklendi Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, bugün itibarıyla sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. 

Aşı takviminin işlemeye başlamasıyla Bakanlık, e-Nabız uygulamasını güncelleyerek aşıyla ilgili yeni özellikler ekledi.

Vatandaşlar, uygulamaya eklenen "Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği" sayesinde aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilecek. 

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