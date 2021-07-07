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Sağlık, Koronavirüs

Dünya genelinde 3 milyar 250 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 250 milyon dozu aştı. Türkiye'de bugüne kadar 55 milyon 14 bin 798 doz aşı yapıldı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 07.07.2021
Dünya genelinde 3 milyar 250 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Ankara

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 1 milyar 320 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 361 milyon 323 bin ile Hindistan, 330 milyon 600 bin ile ABD, 106 milyon 910 bin ile Brezilya, 79 milyon 80 bin ile İngiltere, 77 milyon 330 bin ile Almanya, 56 milyon 550 bin ile Fransa, 55 milyon 14 bin ile Türkiye, 53 milyon 640 bin ile İtalya, 50 milyon 870 bin ile Japonya, 47 milyon 200 bin ile Meksika, 46 milyon 340 bin ile Endonezya, 43 milyon 960 bin ile İspanya, 43 milyon 30 bin ile Rusya, 39 milyon 700 bin ile Kanada, 30 milyon 150 bin ile Polonya ve 23 milyon 300 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 250 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 157,47 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 13 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 155,14, Seyşeller’de 140,92, San Marino'da 131,58, İzlanda'da 127,58, Bahreyn'de 126,59, İsrail'de 125,28, Şili'de 121,87, Uruguay'da 118,34, Moğolistan'da 116,75, İngiltere'de 116,49, Katar'da 113,72, Kanada’da 105,19 ve Macaristan'da 101,86 oldu.

Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 55 milyon 14 bin 798 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8'inci sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 64,2 oldu. 36 milyon 740 bin 922 kişiye ilk doz, 16 milyon 142 bin 509 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 185 milyon 428 bini aştı, 4 milyon 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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