Dolar
14.39
Euro
16.24
Altın
1,774.05
ETH/USDT
3,786.70
BTC/USDT
46,951.00
BIST 100
2,157.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

DSÖ'den Afrika'nın 2024'e kadarki Kovid-19 aşılama hedefine ulaşamayacağı uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında 2024'e kadar nüfusun yüzde 70'inin aşılanması hedefinin yakalanamayacağı uyarısında bulundu.

Gökhan Kavak   | 14.12.2021
DSÖ'den Afrika'nın 2024'e kadarki Kovid-19 aşılama hedefine ulaşamayacağı uyarısı

İstanbul

Güney Afrika Tıp Enstitüleri Başkanı Flavia Senkubuge, DSÖ toplantısında yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle dünyanın yeni vaka artışıyla karşı karşıya olduğunun altını çizerek gerekli tedbirler alınmadığı müddetçe 2024'e kadar kıtanın yüzde 70'inin aşılanması hedefine ulaşılamayacağını belirtti.

Senkubuge, "Tüm dünya ortak çalışmazsak bundan kurtulamayacağız." dedi.

Afrika'nın 54 ülkesinden sadece 20'sinde toplam nüfusun en az yüzde 10'unun aşılanabildiğini aktaran Senkubuge, sadece 10 ülkede ise nüfusun en az yüzde 2'sinin tamamen aşılanabildiğini kaydetti.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, Afrika'ya gönderilen çok sayıda aşının boşa gittiğine dair iddiaları reddederek şimdiye kadar Afrika'ya 434 milyon aşı gönderildiğini ve bunun sadece 910 bininin tarihi geçtiği için kullanılamadığını vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pfizer ürettiği Kovid-19 ilacının yüzde 89 etkili olduğunu duyurdu
DSÖ'den Afrika'nın 2024'e kadarki Kovid-19 aşılama hedefine ulaşamayacağı uyarısı
Hindistan gelecek yıl 5 milyar doz Kovid-19 aşısı ihraç edecek
Paris’te hastane çalışanlarına Noel izinlerini para karşılığı erteleme teklifi
Araştırmaya göre Pfizer-BioNTech, omicron varyantına karşı yüzde 33 koruma sağlıyor

Benzer haberler

DSÖ'den Afrika'nın 2024'e kadarki Kovid-19 aşılama hedefine ulaşamayacağı uyarısı

DSÖ'den Afrika'nın 2024'e kadarki Kovid-19 aşılama hedefine ulaşamayacağı uyarısı

Nijerya son kullanma tarihi geçmiş bir milyon doz Kovid-19 aşısını imha edecek

DSÖ'ye göre alzaymır, ölüme yol açan 10 başlıca nedenden biri

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 797 bini aştı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 797 bini aştı
DSÖ: Avrupa çok şiddetli, çok zor bir salgının ortasında

DSÖ: Avrupa çok şiddetli, çok zor bir salgının ortasında
Güney Afrika'da üçüncü doz güçlendirici Kovid-19 aşısının kullanımı onaylandı

Güney Afrika'da üçüncü doz güçlendirici Kovid-19 aşısının kullanımı onaylandı