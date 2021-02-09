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Sağlık, Koronavirüs

DSÖ uzmanına göre Kovid-19, aracı türler vasıtasıyla insanlara bulaşmış olabilir

DSÖ heyetinden bir uzman, Kovid-19'un büyük olasılıkla aracı türler yoluyla insanlara bulaştığı değerlendirmesinde bulundu. Çin'deki saha çalışmalarını değerlendiren uzman Embarek, virüsün bir laboratuvardan sızma ihtimalinin olmadığını aktardı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 09.02.2021
DSÖ uzmanına göre Kovid-19, aracı türler vasıtasıyla insanlara bulaşmış olabilir

Ankara

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyetinden bir uzman, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) büyük olasılıkla aracı türler yoluyla insanlara bulaştığı değerlendirmesinde bulundu.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

DSÖ Gıda Güvenliği ve Hayvan Hastalıkları Uzmanı Peter Ben Embarek, Kovid-19'un aracı türler vasıtasıyla insanlara geçme olasılığının yüksek bir ihtimal olduğunu ancak daha fazla spesifik çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Kovid-19’un kökenlerini araştırmak için Vuhan’daki saha çalışmaları üzerine değerlendirme yapan Danimarkalı uzman Embarek, virüsün Çin'deki bir laboratuvardan sızma ihtimalinin olmadığını aktardı.

Embarek, virüsün, dondurulmuş gıda ve ürün ticareti yoluyla bulaşmasının ihtimaller arasında olduğunu hatırlattı.

DSÖ heyeti, ilk olarak ocak başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizeler alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

Daha sonra ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyet, 14 Ocak'ta özel uçakla kente gelmişti.

Kente vardıktan sonra 14 günlük karantinaya alınan heyet, bu süreçte Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.

Kovid-19 ilk kez Vuhan'daki gıda pazarında görülmüştü

Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez, Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığı"nın ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Vuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

Çin, soruşturma çağrılarını geri çevirmişti

Çin, daha önce ABD yönetiminin virüsün kökenine dair soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.

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