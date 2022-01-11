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Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, ülkesindeki gelişmelere ilişkin Büyükelçilikte basın toplantısı düzenliyor
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Sağlık, Koronavirüs

DSÖ: 6-8 hafta içinde Avrupa'nın yarısından fazlasına Omicron bulaşacak

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, Kovid-19'un Omicron varyantının daha önceki varyantlara göre daha hızlı ve geniş çaplı yayıldığını belirterek Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına 6-8 haftada Omicron varyantı bulaşacağı uyarısında bulundu.

Bayram Altuğ   | 11.01.2022
DSÖ: 6-8 hafta içinde Avrupa'nın yarısından fazlasına Omicron bulaşacak

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, DSÖ Avrupa bölgesinde yılın ilk haftasında 7 milyondan fazla Omicron vakası tespit edildiğini, bir önceki haftaya göre iki kattan daha fazla artış görüldüğünü aktardı.

Avrupa'da 26 ülkenin her hafta nüfusunun yüzde 1'inden fazlasına Kovid-19 bulaştığını bildirdiğini aktaran Kluge, ülkelerin sağlık sistemlerinde büyük baskı oluşabileceğine dikkati çekti.

Kluge, kendisinin sorumlu olduğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki 53 ülkenin 50'sinde Omicron varyantının tespit edildiğini, Omicron'ın hızlı şekilde Batı Avrupa ülkelerinde baskın hale geldiğini ve hızlı bir şekilde Balkanlara yayıldığını ifade etti.

Omicron varyantının daha önceki varyantlara göre daha hızlı ve geniş çaplı yayıldığına vurgu yapan Kluge, ülkelere kapalı alanlarda yüksek kaliteli maske takılmasını zorunlu hale getirme çağrısı yaptı.

Kluge, sağlık çalışanları ve yaşlılar da dahil risk altındaki gruplara güçlendirici aşı uygulamalarında öncelik verilmesini istedi.

"Sağlık Ölçüm ve Değerlendirmeleri Enstitüsünün (IHME) tahminlerine göre, önümüzdeki 6-8 hafta içerisinde Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına Omicron varyantı bulaşmış olacak." diyen Kluge, Omicron varyantının aşılamanın daha az olduğu Avrupa'nın doğu ülkelerine sıçradıkça daha fazla can kaybı yaşanmasından derin endişe duyduğunu vurguladı.


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