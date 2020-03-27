Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kovid 19 ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla Kovid 19 ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla Kovid 19 ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik." ifadesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ne kadar güçlü tutarsak Allah'ın izniyle bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun ilaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Paniğe asla kapılmayacağız çünkü bu tehdide karşı gerçekten sağlam bir mücadele yürütüyoruz." ifadesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayatın tüm alanlarını kapsayan tedbirlerle hastalık zincirinin bir an önce kırılmasını sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede hiç kimsenin aç kalmasına da açıkta kalmasına da mağduriyetine de istiskaline de izin vermeyiz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşlılarımızı hastalıktan korumak için aldığımız tedbirleri, onlara saygısızlığın bahanesine dönüştürenlere müsaade etmeyeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm bu tedbirleri titizlikle uyguladığımızda inşallah en kısa sürede bu meselenin üstesinden gelebileceğimizi görüyoruz." ifadesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımız seferberlik ruhuyla çalışıyor." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın nüfusuna göre en çok yoğun bakım yatağına sahip ülkesiyiz, solunum cihazı üretimi konusunda hızlı mesafe kat ediyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizden sabır, fedakarlık ve dirayet bekliyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır." ifadesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm illerde valiliklerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak, gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de yine buradan kararlaştırılacaktır." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tedbirler 30 büyükşehrimizin tamamında titizlikle uygulamaya geçmiştir." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanlar hafta sonu kapalı olacak, hafta içi de buralarda toplu olarak bir arada bulunulmayacak." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye bu hastalığı yenebilecek güce ve imkana, milletimiz de alınan tedbirleri hassasiyetle uygulayacak dirayete sahiptir." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.