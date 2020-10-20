Euro
9.31
Dolar
7.88
BIST 100
1,207.71
Altın
1,903.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş’ın yeni transferi Fabrice N'Sakala, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor
logo
Sağlık, Koronavirüs

Çin Kovid-19 potansiyel aşılarının 'hiçbir yan etkisinin' olmadığını ileri sürdü

Çin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyuculuk sağlayan deneysel aşılarının "hiçbir yan etkiye" yol açmadığını iddia etti.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 20.10.2020
Çin Kovid-19 potansiyel aşılarının 'hiçbir yan etkisinin' olmadığını ileri sürdü

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunda görevli Cıng Congvey, Global Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 'acil kullanım' aşılarını yaptıranların hiçbirinde ciddi yan etkilere rastlanmadı." ifadesini kullandı. 

Cıng, Çin'in klinik deneyleri başlatılan 13 aşı adayının bulunduğunu, bunların 4'ünde 3. faza geçildiğini belirterek 60 bin gönüllüye 4 deneysel aşının yapıldığını söyledi.

Aşıların acil kullanımında "ilaç ve aşı geliştirilmesiyle ilişkili kanunlar doğrultusunda hareket edildiğinin" altını çizen Cıng, Kovid-19 aşılarının "halkın kabul edebileceği" ücretlerde satışa sunulacağını kaydetti.

Bugün dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını için geliştirme aşamasında 100'den fazla aşı bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin Kovid-19 potansiyel aşılarının 'hiçbir yan etkisinin' olmadığını ileri sürdü
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 431 bini geçti
İspanya'da sağlık çalışanları Kovid-19'la artan sorunlara karşı eylem yaptı
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bini geçti
Bakan Kasapoğlu: Gençlik kamplarının kapılarını sağlık çalışanları ve ailelerine açtık

Benzer haberler

Çin Kovid-19 potansiyel aşılarının 'hiçbir yan etkisinin' olmadığını ileri sürdü

Çin Kovid-19 potansiyel aşılarının 'hiçbir yan etkisinin' olmadığını ileri sürdü

Çin 2023 ve 2024'te yeni Ay görevlerine başlayacak

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 431 bini geçti

İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bini geçti

İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bini geçti
Bakan Kasapoğlu: Gençlik kamplarının kapılarını sağlık çalışanları ve ailelerine açtık

Bakan Kasapoğlu: Gençlik kamplarının kapılarını sağlık çalışanları ve ailelerine açtık
Aile hekimlerinden grip aşısının uygulanmasına ilişkin öneri

Aile hekimlerinden grip aşısının uygulanmasına ilişkin öneri