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Türkiye, Koronavirüs

Çiçek satan iş yerlerine sokağa çıkma kısıtlamasında '14 Şubat' muafiyeti getirildi

Çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 saatlerinde evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

Orhan Onur Gemici   | 04.02.2021
Çiçek satan iş yerlerine sokağa çıkma kısıtlamasında '14 Şubat' muafiyeti getirildi Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, "Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-­00.00 saatlerinde evlere servis, 13­-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00­-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00­-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

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