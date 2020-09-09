Çankırı ve Kastamonu'da maske takma zorunluluğuna yeterince uyulmuyor
Çankırı ve Kastamonu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların maske takma zorunluluğuna yeterince uyulmadığı görüldü.
Çankırı/Kastamonu
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Çankırı ve Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında konut haricinde vatandaşların maske takma zorunluluğuna yeterince uyulmadığı görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, son hafta günlük hasta sayısında artış yaşanan ilk 5 il arasında Çankırı'yı da sayması ile il genelinde denetimler sıklaştırıldı.
Kentin işlek noktalarında araç ve yaya yoğunluğu görülmezken, vatandaşların maske ve mesafe kuralına yeterince uymadığı, bazı vatandaşların maskelerini takmadıkları gözlemlendi.
Vatandaşlardan Yalçın Şahin, yaptığı açıklamada, insanların koronavirüsü yeterince ciddiye almadığını düşündüğünü belirterek, "Çevremizdeki vaka ve ölüm sayılarının artmasıyla işin ciddiyetini anlamaya başladık. Bu yüzden tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. İnşallah her şey normale döner." diye konuştu.
Kastamonu
Kastamonu'da da vatandaşların tedbirlere yeterince uymadığı görüldü.
Şehrin önemli meydanlarından Nasrullah ve Cumhuriyet Meydanı'nda yaz aylarına göre insan yoğunluğunda azalma olurken, vatandaşların özellikle maske zorunluluğuna yeterince uymadığı dikkati çekti.
Bazı vatandaşların ağız ve burunlarını örtmek yerine maskelerini çenelerine taktıkları gözlemlenirken, emniyet güçleri kentte denetimlerini sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.