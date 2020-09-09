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Türkiye, Koronavirüs

Çankırı ve Kastamonu'da maske takma zorunluluğuna yeterince uyulmuyor

Çankırı ve Kastamonu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların maske takma zorunluluğuna yeterince uyulmadığı görüldü.

Muhammed Kaygın,Özgür Alantor   | 09.09.2020
Çankırı ve Kastamonu'da maske takma zorunluluğuna yeterince uyulmuyor Fotoğraf: Muhammed Kaygın/AA

Çankırı/Kastamonu

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çankırı ve Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında konut haricinde vatandaşların maske takma zorunluluğuna yeterince uyulmadığı görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, son hafta günlük hasta sayısında artış yaşanan ilk 5 il arasında Çankırı'yı da sayması ile il genelinde denetimler sıklaştırıldı.

Kentin işlek noktalarında araç ve yaya yoğunluğu görülmezken, vatandaşların maske ve mesafe kuralına yeterince uymadığı, bazı vatandaşların maskelerini takmadıkları gözlemlendi.

Vatandaşlardan Yalçın Şahin, yaptığı açıklamada, insanların koronavirüsü yeterince ciddiye almadığını düşündüğünü belirterek, "Çevremizdeki vaka ve ölüm sayılarının artmasıyla işin ciddiyetini anlamaya başladık. Bu yüzden tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. İnşallah her şey normale döner." diye konuştu.

Kastamonu

Kastamonu'da da vatandaşların tedbirlere yeterince uymadığı görüldü.

Şehrin önemli meydanlarından Nasrullah ve Cumhuriyet Meydanı'nda yaz aylarına göre insan yoğunluğunda azalma olurken, vatandaşların özellikle maske zorunluluğuna yeterince uymadığı dikkati çekti.

Bazı vatandaşların ağız ve burunlarını örtmek yerine maskelerini çenelerine taktıkları gözlemlenirken, emniyet güçleri kentte denetimlerini sürdürüyor.

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