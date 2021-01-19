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Sağlık, Koronavirüs

Bulgaristan’da bir bebeğin anne karnında Kovid-19'a karşı antikor geliştirdiği tespit edildi

Bulgaristan’da yeni tip koronavirüse yakalanan bir annenin dünyaya getirdiği bebeğinin, Kovid-19'a karşı antikor geliştirdiği belirlendi.

Ihvan Radoykov   | 19.01.2021
Bulgaristan’da bir bebeğin anne karnında Kovid-19'a karşı antikor geliştirdiği tespit edildi

Sofya

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bulgaristan basınına yansıyan haberlere göre, ülkenin güneydoğusundaki Pazarcık kentinde 5 Ocak'ta 28 yaşındaki anne Yordanka Brandiyiska, sezaryenle 2 kilo 750 gram bebek dünyaya getirdi.

Doktorlar, uygulanan testlerde bebeğin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı antikor geliştirdiğini belirledi.

Anne Brandiyiska, açıklamasında, hamileliğinin 7. ayındayken yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Virüsün cenin gelişimini olumsuz etkilediği gerekçesiyle sezaryenle doğum yaptırıldığını belirten Brandiyiska, bebeğinin virüse karşı antikor geliştirmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

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Bulgaristan’da bir bebeğin anne karnında Kovid-19'a karşı antikor geliştirdiği tespit edildi
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