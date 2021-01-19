Bulgaristan’da bir bebeğin anne karnında Kovid-19'a karşı antikor geliştirdiği tespit edildi
Bulgaristan’da yeni tip koronavirüse yakalanan bir annenin dünyaya getirdiği bebeğinin, Kovid-19'a karşı antikor geliştirdiği belirlendi.
Sofya
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Bulgaristan basınına yansıyan haberlere göre, ülkenin güneydoğusundaki Pazarcık kentinde 5 Ocak'ta 28 yaşındaki anne Yordanka Brandiyiska, sezaryenle 2 kilo 750 gram bebek dünyaya getirdi.
Doktorlar, uygulanan testlerde bebeğin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı antikor geliştirdiğini belirledi.
Anne Brandiyiska, açıklamasında, hamileliğinin 7. ayındayken yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.
Virüsün cenin gelişimini olumsuz etkilediği gerekçesiyle sezaryenle doğum yaptırıldığını belirten Brandiyiska, bebeğinin virüse karşı antikor geliştirmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.