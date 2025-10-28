Bulgaristan'da "Rodop Dağları'nın İncisi" Altın Cami imece usulüyle inşa edildi

Dolar
41.97
Euro
48.94
Altın
3,916.62
ETH/USDT
4,109.50
BTC/USDT
114,473.00
BIST 100
10,871.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bulgaristan'da "Rodop Dağları'nın İncisi" Altın Cami, para harcanmadan imece usulüyle inşa edildi

Bulgaristan'ın güneybatısında Gospodintsi köyünde halk tarafından "Rodop Dağları'nın İncisi" olarak tanımlanan Altın Cami, tek kuruş harcanmadan imece usulüyle inşa edildi.

Ihvan Radoykov  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Bulgaristan'da "Rodop Dağları'nın İncisi" Altın Cami, para harcanmadan imece usulüyle inşa edildi Fotoğraf: Ihvan Radoykov/AA

Sofya

Osmanlı döneminde adı "Çırapol" olan köyün bağlı olduğu il merkezi Blagoevgrad'ın Bölge Müftüsü Osman Kutrev, camiyi AA muhabirine tanıtarak "Tam 3 senede tamamladığımız bu şaheser, yüzlerce kişinin gönül birliğiyle hiç para harcanmadan inşa edildi." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Komşu Yunanistan sınırına yakın bulunan bu caminin, bu ülkenin kuzeyinden başkent Sofya'ya kadar giden yolda ibadete açık ve yoldan görünen tek cami olduğunu belirten Kutrev, "Caminin kubbeleri altın renkli metalden yapıldı. Adını da halk seçti, 'Altın Cami olsun' dedi. Bu ismi seçme kararının doğru olduğu buradan geçen herkesçe kabul ediliyor." diye konuştu.

"Müslim-gayrimüslim herkes, emeği ve gayretleriyle bu inşaata katıldı çünkü cami zaten insanları bir araya getiren mekan demek." diyen Kutrev, Türkiye'den vatandaşlardan gelen bağış ve yardımlarla camiye halı, minber, mihrap ve avizeler getirildiğini anlattı.

Caminin projesini ücretsiz çizen mimar Valentin Tüfekçiev, burada kıldığı namazın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu camiyi en ince detaylarına kadar tamamen klasik Osmanlı mimari geleneğine göre hazırladık. Bu çalışmamız, bizim için bir mutluluk, onur ifadesi olup, cemaatimize karşı bir sorumluluk sayılır." ifadelerini kullandı.

Tüfekçiev, "Görüldüğü üzere buradan geçen herkes, köyümüzün kavuştuğu bu esere hayranlıkla bakıyor." dedi.

Gospodintsi Muhtarı Ahmed Hocov da "Halkımızın alın teriyle kurulan Altın Cami, bölgedeki ve tüm ülkedeki İslam ibadet yerleri arasında bir inci olarak kabul ediliyor. İnsanlar, güzel camimizi görünce, 'Bu, Rodop Dağları'nın incisidir' diyorlar." diye konuştu.

Caminin, Gospodintsi’nin bağlı olduğu Gotse Delçev ilçesinin çehresini değiştirdiğini belirten Hocov, "Son derece stratejik bir konuma sahip camimiz, altın kalpli insanlarımızın altın elleriyle inşa edilmiştir." ifadesini kullandı.

Hafta sonları bölgedeki öğrencilere Kur’an dersi veren caminin imamı Sefer Bayraktarov da "Bu cami bizim değil, bu cami tüm Müslümanlara bir armağanımızdır." dedi.

Bölge halkının dinine son derece bağlı olduğunu anlatan Bayraktarov, "Ancak ibadete yeni açılan bu güzel caminin ihtişamlı hali dinimize olan sevgimizi daha da artırdı. Mimarisi sayesinde caminin içi inancımız gibi ışık dolu. Camlardaki renkli mozaikler ise halkımızdaki çeşitliliği temsil ediyor." diye konuştu.

Gospodintsi köyünde ziyarete ve ibadete 24 saat açık olan Altın Cami, ana yoldan görüldüğü için buradan geçen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalardan biri olarak kabul ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alanya'da denizde hortum oluştu
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi cinayeti davasında istinafa başvurdu
Yurdun kuzeybatı kesimleri ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 24 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Bulgaristan'da "Rodop Dağları'nın İncisi" Altın Cami imece usulüyle inşa edildi

Bulgaristan'da "Rodop Dağları'nın İncisi" Altın Cami imece usulüyle inşa edildi

Sofya Merkez Tren Garı'ndaki "küçük tren modeller" gerçek vagonları gölgede bıraktı

Kas erimesi hastası öğretmenin "yolculuğu" özel gereksinimli çocuklara ışık oluyor

Bulgaristan'dan gelen yeni mezun diplomatlar Edirne'de ziyaretlerde bulundu

Bulgaristan'dan gelen yeni mezun diplomatlar Edirne'de ziyaretlerde bulundu
Bir Avuç İnsani Yardım Derneği, Nijerya’da iki yetimhaneyi hizmete açtı

Bir Avuç İnsani Yardım Derneği, Nijerya’da iki yetimhaneyi hizmete açtı
Sanatçı Murat Evgin: Bulgaristan'da bir nesil, dizi müziklerim ve şarkılarımla büyüdü

Sanatçı Murat Evgin: Bulgaristan'da bir nesil, dizi müziklerim ve şarkılarımla büyüdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet