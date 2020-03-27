Bir Salgının Anatomisi: Kovid-19
Koronavirüs ailesinin yeni türü Kovid-19 yayılım hızı ve etki açısından önceki salgınlardan farklılık gösteriyor.
Ankara
Tarih boyunca pek çok salgın hastalıkla mücadele eden insanlık, son yıllarda ise koronavirüs salgınlarıyla karşı karşıya.
1918-1920 arasında yayılan İspanyol gribi, dünya genelinde 50 milyondan fazla insanın hayatına mal olmuştu.
21. yüzyılda ise hayvandan insana geçen ve çok hızlı yayılan başka virüsler ortaya çıktı.
Koronavirüs adı verilen virüs türleri bu yüzyıla damga vurdu. SARS ve MERS’ten sonra, son olarak, KOVID-19 adı verilen yeni tip koronavirüs, Çin’in Vuhan kentinden, bütün dünyaya yayıldı.
Çalışmalar, Kovid-19’un özellikle SARS ile benzerliğini ortaya koysa da virüsün farklılık gösterdiği noktalar da mevcut.
3 Mart’ta Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19’un ölüm oranını yüzde 3.4 olarak duyurdu. Kovid-19, bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 10'unu öldüren SARS'tan daha az ölümcül. MERS de ise ölüm oranı yüzde 34 olarak kaydedilmişti.
Ancak Kovid-19, Aralık’tan bu yana, çok kısa bir sürede diğer virüslere nazaran çok hızlı yayıldı ve daha fazla kişiye bulaştı.
Kovid-19, SARS ve MERS’in ulaştığı vaka ve ülke sayısını çok kısa zamanda geçti.
Anadolu Ajansı, yüzyıla damgasını vuran koronavirüs türlerinin benzerlik ve farklılıklarını Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Mehmet Ceyhan’a sordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.