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Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, Ankara’da açıklamalarda bulunuyor
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Türkiye, Koronavirüs

Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, faaliyete geçti.

Özgün Tiran,Mesut Karaduman,Salih Baran   | 11.05.2020
Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti Fotoğraf: Okan Coşkun /AA

Kırklareli

Faaliyete geçen berber, kuaför ve güzellik salonları, 09.00-21.00 saatleri arasında çalışacak, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verecek.

Kırklareli'nde berberlik yapan Barış Tıkılı, siperli maske ve eldiven takarak çalışmaya başladı.

Tıkılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özlem duydukları mesleklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Müşterilerine randevu sistemiyle hizmet sunacaklarını belirten Tıkılı, "Salgına karşı gerekli tüm hijyen tedbirlerine aldık. Aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul etmeyeceğiz. Müşteri iş yerinde de bekleyemeyecek." dedi. 

Vatandaşlardan Ekrem Yılmaz ise uzun zamandır tıraş olmayı beklediğini belirterek berber koltuğuna oturdu.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da berberler maske ve eldiven takarak faaliyete başladı.

Berber Osman Yiğit, gerekli tedbirleri aldıktan sonra müşterilerini randevu sistemiyle kabul ettiklerini söyledi.

Uzun aradan sonra tekrar işlerine başladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Yiğit, "Halkımızın sağlığı için devletimiz karar almıştı. Dükkanlarımızı kapatmıştık. Yeni tedbirler alınıp, müşterilerin ve kendi sağlığımızın korunmasıyla bugünden itibaren çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Edirne

Edirne'deki berberler de hafta sonu dezenfekte edip müşterilere hazırladıkları berber salonlarını açtı.

Önceden randevu alınması yoluyla sırası gelen müşteriler berber koltuğuna oturdu. Hem berberler hem de müşterilerin maske taktığı, bazı berberlerin ise siperli maske ile kendilerini koruduğu görüldü.

 

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında uygulanacak kurallar

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlar maske kullanacak, müşteriler ise işleme göre maskeyi çıkarabilecek. Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zemin dezenfekte edilecek, her işlem sonrasında bu dezenfeksiyonun tekrarlanması sağlanacak.

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