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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca'dan Avrupa'da yaşayan Türklerin Kovid-19 tedavisiyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Koca, Avrupa'daki Kovid-19 hastalarının tedavisiyle ilgili "Konu, Avrupa'da yaşayan 5 milyon insanımızdan Kovid-19'a yakalananların İstanbul'da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur." ifadelerini kullandı.

Aybüke İnal Kamacı   | 27.11.2021
Bakan Koca'dan Avrupa'da yaşayan Türklerin Kovid-19 tedavisiyle ilgili açıklama

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile yaptığı görüşmede gündeme gelen Avrupa'daki Kovid-19 hastalarının tedavisiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Sayın Bakan, Avrupa'nın Kovid'li hastalarını kabul etmek ne demek? Milletimizi, sağlıkçılarımızı yeni varyantlarla karşılaşma riskine nasıl sokarsınız?" paylaşımını alıntılayan Koca, şunları kaydetti:

"Sayın Meral Akşener, üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa'da yaşayan 5 milyon insanımızdan Kovid-19'a yakalananların İstanbul'da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı."

3,5 milyon Türk vatandaşının yaşadığı 84 milyon nüfuslu Almanya'nın salgında zor günler geçirdiğine işaret eden Koca, "Dün 72 bin 159 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı, 374 kişi hayatını kaybetti. İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var. Hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.


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