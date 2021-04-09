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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca: Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da

Sağlık Bakanı Koca, "Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da. İstanbul'un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul'u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz." uyarısı yaptı.

Elif Küçük   | 09.04.2021
Bakan Koca: Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da Bakan Yardımcıları, İl Sağlık Müdürü ve başhekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda salgın süreci değerlendirildi.

Bakan Koca, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da. İstanbul'un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul'u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz." ifadelerini kullandı.

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