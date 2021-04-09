Bakan Koca: Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da
Sağlık Bakanı Koca, "Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da. İstanbul'un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul'u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz." uyarısı yaptı.
İstanbul
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da Bakan Yardımcıları, İl Sağlık Müdürü ve başhekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda salgın süreci değerlendirildi.
İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40’ı İstabul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz. pic.twitter.com/rHievbIYXM— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 9, 2021
Bakan Koca, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da. İstanbul'un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul'u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.