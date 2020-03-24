Aydın'da uyarılara rağmen evlerine gitmeyen 8 kişiye para cezası
Aydın'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları sınırlandıran fakat uyarılara rağmen evlerine gitmeyen 65 yaş ve üstü 8 kişiye idari para cezası uygulandı.
Aydın
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evlerinden çıkmamaları konusunda anonsla uyarı yapıyor.
Dışarıda olduğu tespit edilen bu kapsamdaki kişileri evlerine gitmeleri konusunda ikna etmeye çalışan ekipler, uyarıya rağmen buna uymadığı tespit edilen 8 kişiye 392'şer lira para cezası verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.