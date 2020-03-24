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Türkiye, Koronavirüs

Aydın'da uyarılara rağmen evlerine gitmeyen 8 kişiye para cezası

Aydın'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları sınırlandıran fakat uyarılara rağmen evlerine gitmeyen 65 yaş ve üstü 8 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ferdi Uzun   | 24.03.2020
Aydın'da uyarılara rağmen evlerine gitmeyen 8 kişiye para cezası

Aydın


KORONAVİRÜS HABERLERİ


Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evlerinden çıkmamaları konusunda anonsla uyarı yapıyor.

Dışarıda olduğu tespit edilen bu kapsamdaki kişileri evlerine gitmeleri konusunda ikna etmeye çalışan ekipler, uyarıya rağmen buna uymadığı tespit edilen 8 kişiye 392'şer lira para cezası verdi.

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