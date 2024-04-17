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EGM'den bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklama

Sosyal medya platformu X'ten paylaşım yapan "BombacıMülayim01" isimli kullanıcının Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K. olduğu tespit edildi.

Oğuzhan Sarı  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
EGM'den bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklama

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformu X'ten "BombacıMülayim01" ismiyle paylaşım yapan kişinin Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K. olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sosyal medya platformu X'teki "BombacıMülayim01" isimli hesap kullanıcısıyla ilgili çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Hesap kullanıcısının Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K. olduğunun belirlendiği bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"E.F.O. tarafından 21 Mayıs 2022'de Trabzon Emniyet Müdürlüğüne ihbar yapılmıştır. İhbarda V.K'nin kendisine sosyal medyadan tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, kendisine ait yöneticilik yaptığı sayfayı şantaj yoluyla almaya çalıştığı belirtilmiştir. Ayrıca B.M. tarafından CİMER'e yapılan ihbarda, V.K'nin kendisine sosyal medyadan tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, kişisel bilgileri, fotoğraf ve telefon numarasını paylaştığı, sosyal medyadan küfrederek siyaset yaptığı iddia edilmiştir. İddialar üzerine söz konusu kişiyle ilgili disiplin soruşturması başlatılmıştır."

"Doğruluğunu araştırmadan sosyal medya hesaplarında paylaşmış"

V.K. ile ilgili devam eden 6 soruşturma dosyasının bulunduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Bu soruşturma dosyalarının 4'ünün içerik olarak benzer mahiyette, 'mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici ek görevleri, idareyi ve amirlerini eleştiri sınırlarını aşan' paylaşımlar olduğu, bu nedenle dosyaların İl Polis Disiplin Kurulunca 'meslekten çıkarma' kanaati belirtilerek EGM Hukuk Müşavirliğine onaylanmak üzere gönderildiği, diğer 2 dosyanın ise halen polis başmüfettişlerince soruşturma aşamasının devam ettiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

V.K'nin el konulan dijital materyallerindeki incelemelerde "gizli", "kişiye özel" ve "çok gizli" ibareli yaklaşık 3 bin evrakın arşivlendiği ifade edilen açıklamada, iletişim uygulamalarında oluşturulmuş gruplardan V.K'ye ülke genelinde birçok yer hakkında aslı bulunmayan bilgiler gönderildiği, V.K'nin de bunların doğruluğunu araştırmadan sosyal medya hesaplarında paylaştığının saptandığı bildirildi.

V.K'ye iki kez "meslekten çıkarma" cezası

Soruşturma kapsamında, kişinin hukuki yardım adı altında menfaat temin ettiği ve kendisine para aktarımında bulunan birçok mağdur olduğunun belirlendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunca 29 Mart 2024'te V.K. hakkında 'mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici veya amir ya da üstlerinin eylem ve işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte tek başına veya topluca bildiri dağıtmak ya da basın, haber ajansları, radyo ve televizyon kurumları ve diğer iletişim kanalları vasıtasıyla kamuoyuna yönelik bilgi, yazı ve demeç vermek' suçundan 'meslekten çıkarma', diğer paylaşımları nedeniyle 'göreve çıkılmaması için propaganda yapmak, kışkırtmak, zorlamak, karar alınmasını sağlamak, alınan bu karara katılmak veya karar uyarınca göreve çıkmamak' fiilini işlediği sübuta erdiğinden ikinci kez 'meslekten çıkarma' disiplin cezası kararı verilmiştir."

Emniyet bünyesinde görevli 350 bin personelin yılın 365 günü gece gündüz demeden görev sorumluluğu bilinciyle canla başla çalışmayı sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, 179 yıllık maziye sahip teşkilatta hukuk ve disiplin kurallarının işlemeye devam edeceği belirtildi.

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